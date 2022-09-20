بسبب حضوره اجتماع مرشح الإطار.. إمتداد تدرس فصل أحد نوابها في البرلمان

2022/09/20 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن حركة “امتداد” تتدارس فصل أحد نوابها في البرلمان، بسبب حضوره اجتماع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني.

وقال المصدر، إن “امتداد تدرس فصل النائب حميد الشبلاوي من عضويتها، على خلفية حضوره الاجتماع التداولي المشترك الذي عقد اليوم داخل مبنى البرلمان لمجموعة من النواب مع مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني”.

وصباح اليوم عقد مرشح الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، لمنصب رئيس الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، مع عدد من النواب في مبنى البرلمان للتباحث بشأن برنامجه الحكومي.

وعقب الاجتماع قال مكتب السوداني في بيان، أن “الاجتماع تم بناء على دعوة عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة، وُجهت للسوداني للتداول بمجريات الأحداث والوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة”.

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