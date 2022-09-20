السوداني يدلي بأول تصريح عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب اليوم

2022/09/20 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصح مرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب داخل البرلمان العراقي.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها “خبر برس” (واخ)، “لبّينا دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة”.

واوضح ان “اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين وتفعيل الاقتصاد”.

ويعد هذا أول تصريح يدلي به مرشح الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، لمنصب رئيس الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، منذ ترشيحه للمنصب في 25 تموز الماضي، حيث التزم الصمت السياسي أمام مجريات الأحداث المعقدة التي شهدتها الساحة السياسية العراقية، طوال تلك الاشهر.

وصباح اليوم عقد السوداني، مع عدد من النواب في مبنى البرلمان للتباحث بشأن برنامجه الحكومي، وكشف مكتبه تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بعدد من النواب.

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