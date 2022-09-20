النفط: قريباً استخدام وقود الغاز السائل للمركبات عوضاً عن البنزين والكاز

2022/09/20 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، صدور قرارات تدعم مشاريع استخدام الغاز السائل للمركبات، فيما أكدت أن التحول نحو استخدامه من المشاريع الستراتيجية للوزارة.

ونقل بيان صادر عن وزارة النفط، أن “وكيلها لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، افتتح ورشة نموذجية لنصب منظومة الغاز السائل للمركبات بإنواعها في منطقة التاجي شمالي بغداد”.

ونقل البيان عن يونس قوله، إن “مشروع الورشة يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة تعبئة وخدمات الغاز لمواكبة الزيادة المضطردة في اقبال المواطنين في بغداد والمحافظات على استخدام وقود الغاز السائل عوضاً عن البنزين والكاز لفوائده الاقتصادية والبيئية”.

وأضاف، أن “درجة الأوكتان للغاز السائل تبلغ (120)، فيما درجة الأوكتان للبنزين السوبر تصل إلى (95)”، مشيراً إلى أن “التحول نحو استخدام الغاز السائل للمركبات يعد من المشاريع الستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة ودعماً للاقتصاد الوطني ويحظى بدعم الحكومة والوزارة وقد صدرت مجموعة من القرارات والتعليمات التي تدعم مشاريع استخدام الغاز السائل للمركبات”.

ونقل البيان عن مدير عام شركة تعبئة الغاز أنمار علي حسين تأكيده، أن “افتتاح هذه الورشة يأتي في إطار توسيع وتوفير خدمات نصب المنظومة للمركبات”، مبيناً أن “الشركة تعمل وفق محورين الأول يتعلق بزيادة عدد منافذ نصب هذه المنظومة للمركبات والثاني يختص بتوفير ورش لخدمات الصيانة والتأهيل للمركبات مع منفذ لتعبئة وتزويدها بالغاز السائل”.

وأضاف حسين، أن “مساحة هذه الورشة تبلغ (850) مترا مربعاً، وتضم أجهزة ومعدات متكاملة صممت لهذا الغرض، فضلاً على أجهزة ومعدات تأهيل وصيانة المركبات ومن مناشئ عالمية رصينة”.

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