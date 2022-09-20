2022/09/20 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _893OP2hVas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية.. هدر بالمال العام وإعفاء المتسببين في دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالية.. هدر بالمال العام وإعفاء المتسببين في دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).