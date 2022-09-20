2022/09/20 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3YUdJQlNioY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تركوه لساعات بمفرده .. شاب يتعرض لدهس فيُترك دون طبيب بمستشفى حكومي!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تركوه لساعات بمفرده .. شاب يتعرض لدهس فيُترك دون طبيب بمستشفى حكومي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).