تغريدة لمحمد شياع بعد اجتماع له مع عدد من النواب

2022/09/20 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة.

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