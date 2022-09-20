(واع) تنشر أسماء الوجبة الثامنة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية

2022/09/20 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) أسماء الوجبة الثامنة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية.للدخول إلى رابط الأسماء انقر هــنــا

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