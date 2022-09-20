2022/09/20 | 19:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي: الحكومة العراقية عازمة على إنهاء ملف استخدام أراضيها من قبل المعارضة الإيرانية والتركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: الحكومة العراقية عازمة على إنهاء ملف استخدام أراضيها من قبل المعارضة الإيرانية والتركية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: الحكومة العراقية عازمة على إنهاء ملف استخدام أراضيها من قبل المعارضة الإيرانية والتركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).