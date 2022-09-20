راكب على متن رحلة جوية متوجهة إلى دبي يثير الذعر بين المسافرين (فيديو)

2022/09/20 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسبب أحد الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متوجهة إلى دبي، بحالة من الذعر بين الموظفين والركاب الآخرين.وانتشرت مقاطع الفيديو تظهر الرجل الذي كان مسافرا إلى دبي قادما من بيشوار، يتصرف بعنف ويضرب المقاعد ويركل نافذة الطائرة.وبحسب التقارير، فقد تشاجر الراكب مع الموظفين واستلقى على الأرض.ورغم أن الموظفين […]

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