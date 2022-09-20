2022/09/20 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع معاون رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسن محقق، تعزيز التعاون الاستخباري بين البلدين الجارين، لضبط الحدود ومنع التهريب، والضغط على الجماعات الإرهابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشارية الأمن القومي والحرس الثوري الإيراني يبحثان التعاون لمنع التهريب بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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