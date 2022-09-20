روبرت ليفاندوفسكي: الفوز بـ

2022/09/20 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، الّتي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في نهاية كلّ عام، أقرب عن طريق اللعب لنادي برشلونة الإسباني أكثر من نادي بايرن ميونخ الألماني (فريقه السابق).

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