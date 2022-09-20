عمليات بغداد تفتح تحقيقاً في حادثة وفاة (زينب عصام ماجد) في ابو غريب

2022/09/20 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد ، فتح تحقيقاً في حادثة وفاة الفتاة (زينب عصام ماجد) في قضاء ابو غريب التي أصيبت بإطلاق نار عشوائي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي ان “قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا في حادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة ( زينب عصام ماجد ) منذ يوم وقوعه في قضاء ابو غريب غربي العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي”.

واضافت “كما ان الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث”.

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