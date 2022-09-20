2022/09/20 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في نيويورك عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث بحث معه توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

التالي

منذ 37 دقيقة

الكاظمي يلتقي مستشار النمسا على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

منذ ساعة واحدة

الاعرجي لمسؤول في الحرس الثوري: نرفض هذا الامر

منذ ساعتين

السوداني يغرد بعد اجتماع البرلمان

منذ ساعتين

الكاظمي يلتقي نظيره الإسباني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ ساعتين

الحلبوسي يؤكد دعم المؤسسة التشريعية لـ هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي

منذ ساعتين

محمد شياع السوداني يصدر بياناً بعد اجتماعه مع عشرات النواب

منذ 3 ساعات

وزير الخارجيَّة يدعو الصليب الأحمر الدوليّ إلى استمرار التعاون مع العراق لإنهاء أزمة النازحين

منذ 3 ساعات

الكاظمي يصل إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لحضور افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

منذ 4 ساعات

نائب يكشف تفاصيل جلسة السوداني مع أعضاء مجلس النواب

منذ 4 ساعات

نائب يدعو إلى فتح تحقيق برلماني في التلكؤ بإصدار البطاقات الوطنية والجوازات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي العاهل الأردني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي العاهل الأردني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).