أربع شهادات تكشف ما خفي باحتلال العراق

2022/09/20 | 19:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري مدير وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي في كتابه (سنوات الخداع) أقرَّ بما لا يقبل الشك أن العراق لم يكن يسعى لإعادة إحياء برنامج أسلحته النووية، وأن قرار...أكمل القراءة ←

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