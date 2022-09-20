رسالة نصح عراقية متأخرة

2022/09/20 | 19:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي في دائرة العلاقات الإنسانية المُصغرّة، أو ما يتعداها لعلاقات اجتماعية أوسع، توجه النصائح من رعاة السلوك الاجتماعي العائلي أو الاجتماعي لسلوك مضر، صادر عن فرد أو جماعة....أكمل القراءة ←

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