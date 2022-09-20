أحزاب تولد لتعيش وأخرى لتموت

2022/09/20 | 19:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي محمد مهدي صالح وزير التجارة في النظام العراقي الذي أسقطه الغزو الأميركي – البريطاني – الإيراني شخصيةٌ وطنية فوق الشبهات والظنون، ومثالٌ شامخ للنزاهة والشرف.ولأنه...أكمل القراءة ←

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