2022/09/20 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قررت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء 09/20/2022، فتح تحقيق في حادثة وفاة...

ظهرت المقالة عمليات بغداد تستجيب للمطالب وتفتح تحقيقا في حادثة وفاة فتاة جراء اطلاق نار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تستجيب للمطالب وتفتح تحقيقا في حادثة وفاة فتاة جراء اطلاق نار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تستجيب للمطالب وتفتح تحقيقا في حادثة وفاة فتاة جراء اطلاق نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).