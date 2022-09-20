2022/09/20 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: افاد تقرير نشرته وكالة رويترز بإن اقليم كردستان في العراق يبيع...

ظهرت المقالة الإقليم يبيع النفط العراقي بأسعار منخفضة كسبا للزبائن..و سومو تحذّر المشترين أولاً على المسلة.

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