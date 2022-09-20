شاهد بالفيديو.. يوتيوبر وصانع المحتوى أميركي يتجول في العراق

2022/09/20 | 20:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eUraVohhE50

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