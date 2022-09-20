واشنطن تعلق على

2022/09/20 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الثلاثاء، أن نشر قوات روسية إضافية قد يغير المعادلة العسكرية على الأرض، إلا أنه لن يؤثر على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

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