ملعب الجنوب تحفة معمارية على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي بكأس العالم 2022 في قطر

2022/09/20 | 20:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب الجنوب هو تحفة معمارية تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر للمعمارية العراقية الراحلة زها حديد، التي صممته على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي، وهو أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

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