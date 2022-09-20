تنويه عن ممارسة أمنية بعد منتصف الليل في بغداد

2022/09/20 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنويها عن ممارسة أمنية بعد منتصف الليل في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة عمليات بغداد، ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم، ممارسة أمنية تدريبية ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

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