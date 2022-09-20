قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا في حادثة مقتل الفتاة (زينب)

2022/09/20 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في حادثة مقتل إحدى الفتيات غربي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا في حادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة ( زينب عصام ماجد ) منذ يوم وقوعه في قضاء ابو غريب غربي العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي".

وأشارت إلى أن "الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث".

وتعرضت ماجد الى طلق ناري عرضي خلال ممارسة عسكرية بالسلاح الحي من قبل القوات الاميركية قرب قاعدة فكتورية القريبة من مطار بغداد الدولي.

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