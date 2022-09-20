بعد جدل واسع.. تصرح رسمي بشأن الأنابيب الظاهرة بنصب كهرمانة

2022/09/20 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنابيب ضمن مكونات النصب.

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