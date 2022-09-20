2022/09/20 | 20:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تكشف عن تفاصيل كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 20:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تكشف عن تفاصيل كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تكشف عن تفاصيل كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).