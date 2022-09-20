2022/09/20 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستتناول قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة.وقال حسين للعراقية الإخبارية من نيويورك وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء سيتناول في كلمة العراق قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة".وأضاف إن "الكلمة ستتطرق كذلك لدور العراق الريادي في المنطقة وتحدي الأمن الغذائي خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية".وافتتحت اليوم في مدينة نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة ستتناول نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة ستتناول نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).