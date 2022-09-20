ما حقيقة تكلّف الفنانة ماجدة الرومي بتأهيل الطريق التي توفّى فيها المطرب جورج الراسي

2022/09/20 | 20:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشرت في الأيام القليلة الماضية أخبار تقول بأن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي قررت التكلّف بتأهيل الطريق التي توفي فيها الفنان جورج الراسي منذ فترة، والتي تقع بين الحدود اللبنانية السورية.

وكان الخبر قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن نادين الراسي شقيقة الراحل أعادت نشر الخبر عبر صفحتها الرسمية، ما زاد في ثقة القارئ للخبر حول صحته.

لكن موقع “الفن” تمكن من خلال مصادره الخاصة، بتحديد حقيقة ما يُشاع، وتبيّن أن الجامعة اليسوعية كانت قد قدّمت مبادرة الى وزارة الاشغال العامة، لاعادة تأهيل الطريق ومن الواضح ان الخطوة لم تطلقها ماجدة الرومي، بل الجامعة المذكورة.

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