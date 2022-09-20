على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الكاظمي يلتقي مستشار النمسا

2022/09/20 | 20:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الوكالة المركزية واطلعت عليه “خبر برس” (واخ)، أن “الكاظمي التقى مستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، لمبنى الأمم المتحدة لحضور أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 77.

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