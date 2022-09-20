شاهد بالفيديو.. كابوس لمن سيدخل الجامعة قريبا .. قرار بإلغاء انتماء خريجي الاقسام الطبية الاهلية

2022/09/20 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كابوس لمن سيدخل الجامعة قريبا .. قرار بإلغاء انتماء خريجي الاقسام الطبية الاهلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كابوس لمن سيدخل الجامعة قريبا .. قرار بإلغاء انتماء خريجي الاقسام الطبية الاهلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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