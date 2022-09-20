2022/09/20 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة سابقاً – الأمر صدر جرَّاء المخالفات المرتكبة في عقد تأجير قطعة لمُدَّة (15) سنةً كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام قائد القوة الجويَّة سابقاً؛ نتيجة لارتكابه مُخالفاتٍ ارتكبها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهــة: استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة سابقاً المركز الخبري الوطني.

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