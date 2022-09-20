2022/09/20 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش: التوتّرات في العراق تهدّد الإستقرار قادة الدول يناقشون خلال أسبوع إنقسامات العالم وتحدّيات المناخ والغذاء نيويورك – مرسي ابو طوق وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمبنى الأمم المتحدة لحضور افتتاح أعمال الجمعية العمومية التي تناقش خلال اسبوع دبلوماسي انقسامات العالم وتحديات التغيرات المناخية وازمة نقص الغذاء.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (الكاظمي وصل […]

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