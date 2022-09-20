2022/09/20 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الجسور وإستنفار القطعات العسكرية يربك الشارع في ظل التوتر السياسي ممارسات أمنية غير مسبوقة تفاجئ البغداديين وتثير ردوداً غاضبة بغداد – قصي منذر تفاجئ البغداديون امس ،بممارستين امنيتين ،تخللتها انتشار كثيف للقطعات العسكرية واغلاق الجسور دون توضيح مسبق من الجهات الحكومية ،مما اثارتا الهلع بين سائقي المركبات والعوائل التي علقت في التقاطعات الرئيسة لساعات، […]

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