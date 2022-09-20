2022/09/20 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل بشأن إعفاء مدير عام هيئة الضرائب من منصبه مصادر: لا صحة لرواية عدم تسليم مبالغ الجباية بغداد – الزمان يسود الجدل ملابسات اعفاء مدير عام هيئة الضرائب اسامة حسام من منصبه بقرار من وزارة المالية، فيما تشير مصادر في البصرة الى عدم صحة رواية عدم تسليم الهيئة مبالغ الجباية الكبيرة للدولة.واشارت المصادر الى […]

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