2022/09/20 | 21:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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