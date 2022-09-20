مكتبه يوضح حقيقة أسماء الكابينة الوزارية للسوداني

2022/09/20 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه:انتشرت قوائم عدة بالتشكيلة الوزارية، نؤكد عدم صحّة تلك القوائم، وندعو وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية.

المكتب الإعلامي لمرشح الرئاسة محمد شياع السوداني

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