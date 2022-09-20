النزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة سابقاً

2022/09/20 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر باستقدام قائد القوة الجوية السابق.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمر استقدام بحق قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي سابقا، في موضوع المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمها النادي".وأضافت، أن "المسؤول السابق ارتكب مخالفات في عقد تأجير قطعة أرض مخصصة لنادي القوة الجوية في منطقة الوزيرية"، مشيرة الى انه "تم تأجير القطعة لمدة (15) سنة لعدد من الأشخاص".ولفتت الى ان "اصدار أمر الاستقدام جاء استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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