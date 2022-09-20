2022/09/20 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 3GYq7sBJPhY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذُكرت في القرآن و يُضرب المثل بدقتها وتفانيها ..أرقام وحقائق عن النمل لا يصدقها عقل| الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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