شاهد بالفيديو.. وفاة فتاة إيرانية بسبب الحجاب والرئيس يأمر بالتحقيق

2022/09/20 | 21:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة فتاة إيرانية بسبب الحجاب والرئيس يأمر بالتحقيق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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