شاهد بالفيديو.. مزارع فلسطيني يعثر على كنز ثمين في أرضه بالصدفة

2022/09/20 | 21:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مزارع فلسطيني يعثر على كنز ثمين في أرضه بالصدفة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nlMO9QSm614
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مزارع فلسطيني يعثر على كنز ثمين في أرضه بالصدفة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مزارع فلسطيني يعثر على كنز ثمين في أرضه بالصدفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).