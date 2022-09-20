شرطة ميسان تطيح بمتهم ينتحل انتسابه لجهاز الأمن القومي

2022/09/20 | 21:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهم انتحل صفة الانتساب لجهاز الأمن القومي بعد استدراجه الى مركز المحافظة كونه من سكنة العاصمة بغداد.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس (واخ)، أن “شكاوى عدّة وردت من مواطنين تعرضوا الى النصب والاحتيال من شخص يدعي انتسابه الى جهاز الأمن القومي وإيهامه إياهم بقدرته على تعيينهم في الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية وتقديمه كتباً مزورة تشير إلى حصول موافقة التعيين”.

وأضاف البيان، “تم عرض الموضوع على قاضي التحقيق الذي قرر إصدار أمر قبض بحق المتهم وفق أحكام المادة 456 ق ع ، وتشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الأسدي وبرئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام في محافظة ميسان العقيد حيدر علوان ماهود وضباط مكافحة إجرام البلدة”.

وأشار إلى أنه ، “تم استدراج وإقناع المتهم بالمجيء الى مركز المحافظة، وتمكن فريق العمل من الإطاحة به وبحوزته هوية مزورة بعنوان منتسب في جهاز الأمن القومي”، لافتا ، الى أنه “تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً واعترف بالتهم المنسوبة إليه وتوقيفه وفق أحكام المادة 456 ق ع”.

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