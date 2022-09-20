“بغداد/ الكرخ” على موعد مع ممارسة أمنية تنفذ الليلة

2022/09/20 | 21:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوّهت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن ممارسة أمنية جديدة قالت إنها ستنفذ في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأجرت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الثلاثاء، ممارسة أمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد قطعت فيها غالبية الطرقات والشوارع والجسور الرئيسة بشكل مؤقت، ولكن سرعان ما أنهت تلك الممارسة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وقال مصدر أمني، أن” جانب الكرخ من العاصمة بغداد سيشهد ممارسة أمنية مماثلة”.

وتأكيداً لذلك قالت الخلية في بيان، إن “قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، ممارسة أمنية تدريبية ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد”.

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