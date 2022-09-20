تنبيه رسمي: لا صحة لقائمة الوزراء العراقيين المتداولة في منصات التواصل

2022/09/20 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المرشح لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عدم صحة القوائم المتداولة بشأن المناصب الوزارية.

وقال السوداني في بيان مقتضب “انتشرت قوائم عدة بالتشكيلة الوزارية، نؤكد عدم صحّة تلك القوائم، وندعو وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية”.

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