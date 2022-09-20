الاطاحة بمنتحل صفة “الأمن القومي” والاحتيال على المواطنين في ميسان

2022/09/20 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، الاطاحة بمتهم انتحل صفة الامن القومي ، بعد استدراجه الى مركز محافظة ميسان ، كون المتهم من سكنة العاصمة بغداد .

وقالت المديرية في بيان : بعد ورود عدة شكاوي من قبل مواطنين تعرضوا الى حالة النصب والاحتيال من قبل أحد الاشخاص الذي يدعي انتسابه الى جهاز الامن القومي وإيهام المشتكين انه قادر على تعيينهم في الاجهزة الامنية مقابل مبالغ مالية ، من خلال تقديمه لكتب مزوره تدل على حصول الموافقة بالتعيين .

وأضافت المديرية : على الفور تم عرض الموضوع على انظار السيد قاضي التحقيق والذي قرر اصدار امر قبض بحق المتهم وفق احكام المادة 456 ق ع ، كما تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة السيد قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) وبرئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام في ميسان العقيد (حيدر علوان ماهود) وضباط مكافحة اجرام البلدة ، ومن خلال عملية استدراج وإقناع المتهم بالمجيء الى مركز المحافظة ، تمكن فريق العمل من الإطاحة به وبحوزته هويه مزورة عنوانها جهاز الامن القومي .

مشيرةً ، الى تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف بالتهم المنسوبة أليه وتوقيفه وفق أحكام المادة 456 ق ع .

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