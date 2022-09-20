توب 5: استفتاءات بمناطق أوكرانية محتلة للانضمام لروسيا.. وضجة بسبب تغريدة صلاح

2022/09/20 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعليق مسؤول إسرائيلي على استخراج غاز حقل كاريش والمفاوضات مع لبنان، وتحذير النيابة السعودية من "التحرش" قبل احتفالات اليوم الوطني، ومظاهرات في إيران ونساء يهتفن "الموت للدكتاتور" بعد مقتل مهسا أميني، مرورًا بسعى مناطق محتلة لتنظيم استفتاءات عاجلة للانضمام إلى روسيا، وصولا إلى تغريدة صلاح عن الملكة إليزابيث المثيرة للجدل...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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