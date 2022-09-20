قائد القوة الجوية سابقا يرتكب مخالفات بعقد تأجير قطعة لمدة 15 سنة

2022/09/20 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء 09/20/2022، عن صدور أمرٍ باستقدام قائد...

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