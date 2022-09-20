لهذا السبب.. النزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة السابق

2022/09/20 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة سابقاً – الأمر صدر جرَّاء المخالفات المرتكبة في عقد تأجير قطعة لمُدَّة (15) سنةً كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام قائد القوة الجويَّة سابقاً؛ نتيجة لارتكابه مُخالفاتٍ ارتكبها أثناء ترؤسه للهيئة الإداريَّة لنادي القوَّة الجويَّة الرياضي.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية […]

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النزاهــة تعلن استقـدام قائـد الـقـوة الجـويـة السابق أولاً على ايرث نيوز.

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