2022/09/20 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع كشف الطبيب الروسي بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، اليوم الثلاثاء، عن أضرار مشروبات الطاقة، فيما أكد أنها تؤثر على الصحة وتتسبب اضطراب دورة النوم واليقظة.وقال خوروشيف إن "تناول هذه المشروبات قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبالتالي مشكلات في تغذية أنسجة الجسم".وأضاف، أن " هذه بسبب المشروبات يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل، لأنها تحفز عملية إفراز البول، لذلك لا يُنصح سائقو السيارات بتناول هذه المشروبات".وتابع: "يأخذ بعض سائقي السيارات هذه المشروبات معهم، لاعتقادهم أنه في حالة شعورهم بالنعاس سيشربون منها ولن يغفوا أثناء قيادة السيارة.ولكن هذا وهم وفكرة خاطئة، لأن خطر التعرض لحادث طريق سيكون أعلى بكثير".ويكمل: "بعد فترة من تناول مشروبات الطاقة يشعر الشخص بنشاط، ولكن رد فعله على الطريق لن يكون اعتياديا، حيث يميل إلى زيادة السرعة ومناورات مفاجئة، وهذه تزيد من خطر الحوادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تؤثر على النوم واليقظة والقيادة.. طبيب يكشف عن أضرار لمشروبات الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تؤثر على النوم واليقظة والقيادة.. طبيب يكشف عن أضرار لمشروبات الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).