الكاظمي يعد العدة للوداع والسوداني يستعد لتسنم المنصب بغيابه والقوات المسلحة تحاكي الانقلاب ومنع سقوط بغداد

2022/09/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تستمر الاحداث السياسية والامنية في التصاعد رغم الحديث المكرر من قبل الجميع على ضرورة ضبط النفس حيث تستنفر القوات المسلحة بكافة صنوفها لليوم الثاني على التوالي تحشيدها العسكري ضمن ممارسة امنية لمنع تكرار سقوط المنطقة الخضراء، بينما يستعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستعراض انجازات حكومته امام الامم المتحدة على امل الحصول على الولاية الثانية. ويقول الناطق باسم الحكومة حسن ناظم في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيلقي بعد غد الخميس كلمة مهمة في مجلس الأمن عن الوضع بالعراق وما انجزته الحكومة بالفترة الماضية إضافة إلى أهمية الحصول على الدعم الدولي بجوانب اقتصادية وخدمية وغيرها". وتابع ان " العراق يبحث عن مصالحه من خلال اجتماعات الكاظمي بقادة العالم للاستفادة منها أمنيا واقتصاديا وتنمويا إضافة إلى لقاء مع بعض القادة الاوربيين .وبين ناظم ان " هذه الحكومة تمكنت من تقوية علاقات الدولية ما انعكس ايجابا على جملة ملفات مهمة ممكن ان نحصد ثمارها بالمستقبل القريب ".الا انه وبحسب مراقبين فان الكاظمي يستعد لضمان حصوله على الدعم الدولي للولاية الثانية من خلال كلمته في نيويورك امام الجمعية العامة للامام المتحدة".في وقت فند القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، ، تقرير صحفي اشار الى وجود انشقاق داخل الاطار التنسيقي بشأن استبدال مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر ويحق له ان يرشح رئيس الوزراء لذلك تم حسم هذا الملف بترشيح محمد شياع السوداني باتفاق جميع اطراف الإطار "مؤكداً ان "ما يثار من كلام حول وجود خلافات داخل الإطار لاستبدال السوداني برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو عار عن الصحة والإطار متمسك بمرشحه".كشف مكتب مرشح الإطار محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب بشأن برنامجه الحكومي.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاجتماع تم بناء على دعوة عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة، وُجهت للسوداني للتداول بمجريات الأحداث والوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة".

وبين ان "عدد الحاضرين في الاجتماع تجاوز 60 نائباً من مختلف الكتل، حيث تطرقوا إلى قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، وكذلك الأفكار والمقترحات التي كانت تصب على تفعيل الاقتصاد المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة".

وأشار المكتب إلى أن "الاجتماع شهد التباحث بتفعيل الآليات والبرامج والخطط المتعلقة بتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر ومتابعة أوضاع المحافظات الأكثر فقراً".

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