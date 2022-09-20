تفاصيل لقاء الكاظمي والأمين العام لجامعة الدول العربية

2022/09/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء الاخير بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي، التقى في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واستعرض الكاظمي خلال اللقاء: "الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية في تبني الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية الذي يمهّد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، ويساعد في حفظ السلم الأهلي، وترسيخ الاستقرار في العراق".

وأكد: "رغبة العراق الجادة في بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك دعم القضايا العربية المصيرية في مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية القمة العربية المرتقبة في الجزائر لوضع حل للقضايا العربية والإقليمية".

من جانبه، أثنى أبو الغيط على "جهود الكاظمي في تعزيز مسار المصالحة الوطنية ومبادرته للحوار الوطني، مؤكداً دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية، ودورها البارز في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة عبر انتهاج سياسة الحوار والتهدئة، والعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة".

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