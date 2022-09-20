الكاظمي يلتقي أبو الغيط في نيويورك

2022/09/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) إن "الكاظمي التقى في نيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".



وأجرى رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع زعماء عرب وأجانب بعد وصوله إلى نيويورك اليوم.

هذا وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستتناول قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال حسين في تصريح للقناة الرسمية من نيويورك وتابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء سيتناول في كلمة العراق قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف، إن "الكلمة ستتطرق كذلك لدور العراق الريادي في المنطقة وتحدي الأمن الغذائي خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية".

وافتتحت اليوم في مدينة نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين.

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